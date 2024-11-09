Вестник Кавказа

Начальник российского Генштаба позвонил американскому коллеге

Начальник российского Генштаба позвонил американскому коллеге
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с американским коллегой Чарльзом Брауном. Детали беседы предоставили в Минобороны России.

Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор, о нем сообщили в министерстве обороны России.

Беседа Валерия Герасимова и Чарльза Брауна была проведена по инициативе Москвы. Она состоялась 27 ноября.

Председатель российского Генштаба рассказал американскому коллеге об учениях, которые ВМФ и ВКС России проводили на востоке Средиземного моря. Уточняется, что в рамках учений были проведены практические стрельбы. Кроме того, были запущены высокоточные ракеты.

"Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО"

– МО РФ

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