Начальник российского Генштаба позвонил американскому коллеге

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с американским коллегой Чарльзом Брауном. Детали беседы предоставили в Минобороны России.
Главы Генштабов РФ и США провели телефонный разговор, о нем сообщили в министерстве обороны России.
Беседа Валерия Герасимова и Чарльза Брауна была проведена по инициативе Москвы. Она состоялась 27 ноября.
Председатель российского Генштаба рассказал американскому коллеге об учениях, которые ВМФ и ВКС России проводили на востоке Средиземного моря. Уточняется, что в рамках учений были проведены практические стрельбы. Кроме того, были запущены высокоточные ракеты.
"Данная информация доведена с целью предотвращения возможных инцидентов, в связи с нахождением вблизи района проведения российского учения кораблей США и НАТО"
– МО РФ