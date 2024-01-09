Набравшую кредитов жительницу Нальчика депортировали из Турции

Жительнице столицы Кабардино-Балкарии, подозреваемой в мошенничестве, не удалось укрыться от правосудия даже в другой стране – ее задержали и депортировали в Россию.

Турецкие полицейские задержали жительницу Нальчика, объявленную в международный розыск, сообщила пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарии (КБР).

Предприимчивая 54-летняя нальчанка подозревается в мошенничестве в особо крупном размере - вместе с подельниками она на основании фиктивных документов оформила множество кредитов на общую сумму около 2,4 млн рублей и планировала избежать правосудия, уехав в Турцию, передает "АиФ-Ставрополье".

Новое место проживания подозреваемой стало известно бюро Интерпола МВД по Кабардино-Балкарии и полиции Нальчика. Сотрудники Интерпола МВД России сообщили об этом турецким правоохранителям, которые и задержали женщину.

Она была депортирована из Турции и доставлена в Россию, теперь ее ждут расследование и суд, добавили в МВД по КБР.