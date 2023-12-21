Бывших чиновников подозревают в многомиллионной афере в Нальчике

Экс-чиновники в Нальчике провернули аферу на десятки миллионов рублей. По данному факту заведено уголовное дело.

Бывшие чиновники департамента дорожного хозяйства Нальчика подозреваются в превышении полномочий и подлоге. Об этом информирует СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в апреле прошлого года и.о. главы департамента, преследуя интересы юридического лица, организовал с целью его выгоды подписание контракта на осуществление ремонта дорожной сети между ООО "Дорремстрой" и ООО "Новые дороги". Сумма контракта составляла 52 млн рублей.

Получив указание от главы департамента, сотрудник департамента, занимавший на тот момент должность главного специалиста отдела, поставил свои подписи под подложными документами, в которых стоимость и объем работ были завышены.

"На основании поддельных документов на расчетный счет "Дорремстрой" были необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 52 миллионов рублей"

– СУ СКР региона

По данному факту завели уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.