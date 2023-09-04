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На востоке Грузии построят новый современный аэропорт

На востоке Грузии построят новый современный аэропорт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На территории старого аэродрома в Телави появится современный аэропорт, сообщают власти Грузии. Новая воздушная гавань примет новых пассажиров следующим летом.

В городе Телави, расположенном на востоке Грузии, построят новый современный аэропорт. Об этом сообщил премьер-министр страны.

По его словам, на реализацию проекта выделено 25 млн лари (свыше $9,6 млн).

"Как вам известно, в Телави был исторический аэродром. И на этом месте мы хотим обустроить, построить новую, современную инфраструктуру – создать новый телавский аэропорт. Мы начнем проектировку-строительство уже в этом году, и я хочу, чтобы аэропорт принял первых пассажиров примерно в мае-июне 2024 года"

– Ираклий Гарибашвили

Он подчеркнул, что на месте старого аэродрома обновят инфраструктуру, создадут новые парковочные места и пространства для пассажиров. Длина взлетно-посадочной полосы составит 1,7 км.

"Аэропорт в Телави создаст дополнительное притяжение для туристов, для наших граждан, и передвижение станет еще более комфортным и быстрым"

– глава правительства

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