На Востоке Грузии орудовали фальшивомонетчики

Опубликовано: 10:55, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Более двух тысяч фальшивых долларов было введено в оборот на востоке Грузии. Подозреваемые задержаны. Следствие продолжается.

Два человека были задержаны в регионе Квемо Картли по подозрению в сбыте фальшивой валюты на сумму $2 200. Об этом проинформировали в пресс-службе следственной службы Минфина Грузии. Уточняется, что при задержании у одного из подозреваемых было найдено девять фальшивых купюр на общую сумму 1 800 евро и одна фальшивая пятидесятидолларовая купюра.

Следствием установлено, что в течение марта-апреля 2023 года при покупке товаров подозреваемые расплачивались фальшивыми купюрами.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Задержанным грозит срок от 7 до 10 лет лишения свободы.