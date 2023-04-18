Молодой житель Грузии в ссоре убил пенсионерку

Молодой человек 18 лет задержан по подозрению в убийстве пожилой женщины в Грузии, сообщает МВД.
Страшное преступление было совершено в городе Ахмета (регион Кахети).
По данным следствия, парень и 71-летняя пенсионерка поссорились по бытовому поводу. В процессе конфликта юноша выстрелил из ружья.
Пуля попала в лицо 71-летней женщине. Ее успели отвезти в больницу, но рана оказалась слишком тяжелой, и пострадавшая умерла.
Молодой человек сбежал, но его поймали по горячим следам, у него было изъято охотничье ружье, из которого он и стрелял.
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Грузинские издания уточняют некоторые детали преступления, хотя, конечно, информация эта пока не подтверждена.
Так, согласно официальной версии, парень обвиняется в умышленном убийство, и ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.
Однако, по словам соседа, убийство было случайностью, и молодой человек вовсе не собирался убивать пожилую женщину, несмотря на многолетний конфликт из-за прав на земельный участок.