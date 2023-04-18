Молодой житель Грузии в ссоре убил пенсионерку

Опубликовано: 14:36, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожилая женщина погибла от выстрела, сделанного 18-летним молодым человеком. Жертва и убийца были соседями и давно конфликтовали из-за участка земли.

Молодой человек 18 лет задержан по подозрению в убийстве пожилой женщины в Грузии, сообщает МВД.

Страшное преступление было совершено в городе Ахмета (регион Кахети).

По данным следствия, парень и 71-летняя пенсионерка поссорились по бытовому поводу. В процессе конфликта юноша выстрелил из ружья.

Пуля попала в лицо 71-летней женщине. Ее успели отвезти в больницу, но рана оказалась слишком тяжелой, и пострадавшая умерла.

Молодой человек сбежал, но его поймали по горячим следам, у него было изъято охотничье ружье, из которого он и стрелял.

Версия СМИ

Грузинские издания уточняют некоторые детали преступления, хотя, конечно, информация эта пока не подтверждена.

Так, согласно официальной версии, парень обвиняется в умышленном убийство, и ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Однако, по словам соседа, убийство было случайностью, и молодой человек вовсе не собирался убивать пожилую женщину, несмотря на многолетний конфликт из-за прав на земельный участок.