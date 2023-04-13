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Молодые дебоширы не смогли скрыться от полиции в Грузии 

Молодые дебоширы не смогли скрыться от полиции в Грузии 
Мужчин, устроивших накануне нападение на правоохранителей и сбежавших, все же смогли задержать в Грузии. Подозреваемые устроили автоаварию, а потом оскорбили правоохранителей. Им грозит до 7 лет тюрьмы. 

Трое мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских, были схвачены сегодня. Они укрывались в селе в Марнеульском районе в Квемо Картли

Все агрессоры – молодые люди. Двое из них ровесники, им по 20 лет. Третий немногим их старше – ему 21 год. 

Нападение на стражей порядка в Грузии наказывается тюремным заключением на срок от четырех до семи лет. 

Атака на полицейских 

Накануне один из задержанных, будучи пьяным, спровоцировал аварийную ситуацию. Это произошло на трассе из Марнеули в Садахло. Патрульные заметили дебошира и велели ему остановиться, однако тот проигнорировал законное требование стражей порядка и продолжил ехать к одному из сел, пытаясь уйти от наказания. 

Однако далеко нарушитель не уехал – вскоре он не справился с управлением, так что машина перевернулась. 

Впрочем, пассажиров, которые ехали с нетрезвым водителем, это не обескуражило. Они выбрались из перевернувшегося авто и оскорбили правоохранителей, причем не только словами, но и действиями. Пострадала от их рук и патрульная машина. 

Завершился инцидент и вовсе неожиданно: нарушителей "отбили" у полицейских местные жители. Они пришли на место событий и не дали стражам порядка произвести задержание, так что агрессоры сбежали.

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