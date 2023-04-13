Молодые дебоширы не смогли скрыться от полиции в Грузии 

Опубликовано: 15:30, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Мужчин, устроивших накануне нападение на правоохранителей и сбежавших, все же смогли задержать в Грузии. Подозреваемые устроили автоаварию, а потом оскорбили правоохранителей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Трое мужчин, подозреваемых в нападении на полицейских, были схвачены сегодня. Они укрывались в селе в Марнеульском районе в Квемо Картли.

Все агрессоры – молодые люди. Двое из них ровесники, им по 20 лет. Третий немногим их старше – ему 21 год.

Нападение на стражей порядка в Грузии наказывается тюремным заключением на срок от четырех до семи лет.

Атака на полицейских

Накануне один из задержанных, будучи пьяным, спровоцировал аварийную ситуацию. Это произошло на трассе из Марнеули в Садахло. Патрульные заметили дебошира и велели ему остановиться, однако тот проигнорировал законное требование стражей порядка и продолжил ехать к одному из сел, пытаясь уйти от наказания.

Однако далеко нарушитель не уехал – вскоре он не справился с управлением, так что машина перевернулась.

Впрочем, пассажиров, которые ехали с нетрезвым водителем, это не обескуражило. Они выбрались из перевернувшегося авто и оскорбили правоохранителей, причем не только словами, но и действиями. Пострадала от их рук и патрульная машина.

Завершился инцидент и вовсе неожиданно: нарушителей "отбили" у полицейских местные жители. Они пришли на место событий и не дали стражам порядка произвести задержание, так что агрессоры сбежали.