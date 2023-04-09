Оппозиция готовит революцию в Грузии

Опубликовано: 19:39, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Представители партии "Гирчи" собираются устроить революцию в Грузии, что означает, что они выбрали очень плохую дорогу, заявляют в "Грузинской мечте". В то же время в Тбилиси проходит акция протеста партии Саакашвили.

Оппозиционеры в Грузии создали революционный комитет, совершив таким образом серьезную ошибку, сообщил вице-спикер парламента, представитель правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский.

Ранее грузинские журналисты сумели запечатлеть на видео момент с собрания партии "Гирчи - больше свободы", когда оппозиционеры рассуждают о "кровавой революции". Лидеры этой партии, пишут СМИ, учат молодых соратников вести акции протеста против власти.

"Даже если этой видеозаписи не было, мы знаем, что определенная часть оппозиции пошла по очень плохому пути - был создан революционный комитет. Эти люди проповедуют дестабилизацию, конфронтацию, беспорядок в нашей стране"

— Гия Вольский

Политик обратил внимание на то, что революционное движение возглавляют те, кто дискредитировал себя раньше и продолжает это делать сейчас. Соответственно, чтобы продолжать участвовать в политической жизни страны, этим людям, считает вице-спикер, нужно покаяться - а как раз к такому они не привыкли.

Акция протеста в Тбилиси

В грузинской столице в эти минуты проходит акция протеста "Вместе в Европу", организованная партией Михаила Саакашвили "Единое нацдвижение". Ее участники требуют:

выполнения 12 требований Еврокомиссии для получения статуса кандидата,

освобождения гендиректора телеканала "Мтавари" Ники Гварамия,

освобождения Саакашвили,

освобождения участника акций протеста против закона об иноагентах Лазаре Григориадиса.