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На военном заводе в Анкаре прогремел взрыв, есть раненые

На военном заводе в Анкаре прогремел взрыв, есть раненые
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На одном из оборонных предприятий в районе Мамак в столице Турции сегодня прогремел взрыв, Пострадали четыре работника фабрики, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Сегодня днем на заводе, производящем капсулы со взрывчаткой в районе Мамак в Анкаре, прогремел мощный взрыв, есть раненые, передает турецкий телеканал A Haber.

Как рассказал в телепрограмме новостей мэр Мамака Мурат Кесе, пострадали четверо рабочих предприятия, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Все они доставлены в больницу.

Известно, что взрыв произошел около часа назад в научно-исследовательском цехе предприятия, приняты все необходимые меры безопасности - его сотрудники эвакуированы в безопасное место. На завод, который расположен у подножия горы, выехали следователи.

Это одна из первых фабрик, по производству военной продукции, построенных еще в 1930 году. Она не представляет опасности для окружающих зданий, поскольку ее производственные площадки находятся далеко внутри территории. Принимаются меры предосторожности против возможных новых взрывов.

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