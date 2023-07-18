На военном заводе в Анкаре прогремел взрыв, есть раненые

Сегодня днем на заводе, производящем капсулы со взрывчаткой в районе Мамак в Анкаре, прогремел мощный взрыв, есть раненые, передает турецкий телеканал A Haber.
Как рассказал в телепрограмме новостей мэр Мамака Мурат Кесе, пострадали четверо рабочих предприятия, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Все они доставлены в больницу.
Известно, что взрыв произошел около часа назад в научно-исследовательском цехе предприятия, приняты все необходимые меры безопасности - его сотрудники эвакуированы в безопасное место. На завод, который расположен у подножия горы, выехали следователи.
Это одна из первых фабрик, по производству военной продукции, построенных еще в 1930 году. Она не представляет опасности для окружающих зданий, поскольку ее производственные площадки находятся далеко внутри территории. Принимаются меры предосторожности против возможных новых взрывов.