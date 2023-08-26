На юго-востоке Турции вновь трясет

Опубликовано: 14:25, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш. Магнитуда составила 4,1, очаг залегал на глубине 6,99 км. Ранее землетрясение было в Адыямане.

В турецкой юго-восточной провинции Кахраманмараш произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Очаг землетрясения располагался на глубине 6,99 км.

Толчки были зарегистрированы в 11:58 мск (совпадает с местным).

Ранее землетрясение произошло и в другой провинции на юго-востоке страны – Адыямане. Магнитуда составила 3,7.