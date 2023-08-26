РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На юго-востоке Турции вновь трясет

На юго-востоке Турции вновь трясет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение произошло в провинции Кахраманмараш. Магнитуда составила 4,1, очаг залегал на глубине 6,99 км. Ранее землетрясение было в Адыямане.

В турецкой юго-восточной провинции Кахраманмараш произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Магнитуда подземных толчков составила 4,1. Очаг землетрясения располагался на глубине 6,99 км.

Толчки были зарегистрированы в 11:58 мск (совпадает с местным).

Ранее землетрясение произошло и в другой провинции на юго-востоке страны – Адыямане. Магнитуда составила 3,7.

Турцию продолжает трясти

Турцию продолжает трясти

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version