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На юге Азербайджана трясет

На юге Азербайджана трясет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На юге Азербайджана произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,6, очаг располагался на глубине 19 км. Ранее в стране было зафиксировано еще одно землетрясение.

Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук АР сообщил о землетрясении в южной части страны.

Подземные толчки были зарегистрированы в Лерикском районе Азербайджана, их магнитуда составила 3,6. Очаг располагался на глубине 19 км.

Сейсмологи передают, что землетрясение произошло в 06:01 по местному времени.

Ранее в Ленкоранском районе зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых составила тоже 3,6. Очаг был на глубине 12 км.

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