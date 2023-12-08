На Юг России надвигается непогода

Уже сегодня вечером в Сочи ожидается ухудшение погоды – пойдет дождь, который к ночи перейдет в мокрый снег, а затем подморозит.

Курортный Сочи уже вечером ждет ухудшение погоды – как предупредили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пойдет дождь со снегом, он будет идти до окончания понедельника, синоптики также прогнозируют гололедицу в предгорных районах, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В соответствии с предупреждением синоптиков о неблагоприятных погодных условиях с вечера 17 декабря до конца дня 18 декабря 2023 года на территории Сочи ожидаются дожди – ночью небольшие, днем умеренные. Ночью и утром вероятен дождь со снегом"

- мэрия Сочи

Власти курорта уже перевели городские службы на усиленный режим работы, а отдыхающих попросили воздержаться от походов в горы, поскольку мороз на высоте более 1500 м будет крепчать, также возможны сходы лавин, которые несут особую опасность для туристов.

"В горах на высотах от 1500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность"

- мэрия Сочи

Сейчас в Центральном районе города около 8 градусов тепла, пасмурно, тем не менее, аэропорт Сочи работает с перебоями - некоторые дневные рейсы отправляются с задержкой от 15 минут до 2,5 часов.