На танкере Vilamoura с казахстанской нефтью прогремел взрыв

Сегодня вечером вблизи берегов Ливии на танкере Vilamoura, перевозившем около 1 млн баррелей нефти, прогремел взрыв, пишет Bloomberg.
Причина катаклизма пока неизвестна, сейчас сильно поврежденное судно буксируется в Грецию, передает Sputnik Казахстан.
Предположительно, танкер перевозил казахстанскую нефть, которую он загрузил в трюмы в начале апреля в порту Усть-Луга и в мае в терминале КТК рядом с Новороссийском, где в основном идет погрузка казахстанских углеводородов.
Судно дало течь, вода собралась в его машинном отделении, рассказал представитель оператора танкера TMS Tankers, однако на экипаже танкера взрыв не сказался, нет и угрозы окружающей среде.
В Греции оценят ущерб, нанесенный судну, а также попытаются выяснить причину взрыва, добавили в представительстве перевозчика.