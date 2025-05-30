На танкере Vilamoura с казахстанской нефтью прогремел взрыв

Рядом с Ливией на танкере Vilamoura, ранее заходившем в российские порты за грузом нефти, прогремел взрыв – судно перевозило около 1 миллиона баррелей предположительно казахстанской нефти.

Сегодня вечером вблизи берегов Ливии на танкере Vilamoura, перевозившем около 1 млн баррелей нефти, прогремел взрыв, пишет Bloomberg.

Причина катаклизма пока неизвестна, сейчас сильно поврежденное судно буксируется в Грецию, передает Sputnik Казахстан.

Предположительно, танкер перевозил казахстанскую нефть, которую он загрузил в трюмы в начале апреля в порту Усть-Луга и в мае в терминале КТК рядом с Новороссийском, где в основном идет погрузка казахстанских углеводородов.

Судно дало течь, вода собралась в его машинном отделении, рассказал представитель оператора танкера TMS Tankers, однако на экипаже танкера взрыв не сказался, нет и угрозы окружающей среде.

В Греции оценят ущерб, нанесенный судну, а также попытаются выяснить причину взрыва, добавили в представительстве перевозчика.