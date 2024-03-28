На столичный регион надвигаются ураган и похолодание

Уже сегодня вечером в столичном регионе будет бушевать ураган, который принесет с собой балканский циклон – дожди начнутся во второй половине дня, а к ночи они перерастут в ливни, при этом поднимется ветер и упадет давление.

Предстоящей ночью на Москву и Подмосковье обрушится две трети месячной нормы осадков, а атмосферное давление упадет до 729 миллиметров ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В четверг столичный регион постепенно накроет теплый атмосферный фронт, связанный с южным циклоном, из-за чего после ночной "передышки" небо вновь нахмурится, и во второй половине дня, ближе к вечеру, начнутся обложные дожди – выпадет 5 миллиметров осадков, что ограничит приток лучистой энергии солнца отметкой на термометре плюс 10"

- Евгений Тишковец

Ночью дожди сменятся ливнями, и до утра на столичный регион выпадет еще 20 мм влаги – синоптики обещают, что ливень будет лить стеной.

Уже завтра ливень перерастет в девятибалльный шторм, порывы ветра при котором будут достигать 25 м/с.

Стихнет стихия только к середине ночи субботы, а до этого ветер скоростью до 80-90 километров в час будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные щиты, кровлю крыш и другие конструкции. Шторм пройдется и по Брянской, Орловской, Тульской и Калужской областям.

Перед выходными сильно похолодает – виной тому станет полярный воздух, который проникнет в московский регион в ночь на субботу, возможно и выпадение мокрого снега, добавил синоптик.