На Ставрополье заложили в три раза больше виноградников

За год почти 300 га новых виноградников было заложено в Ставропольском крае. Это втрое больше плана. В будущем году площади виноградников в региона продолжат расширяться.

Ставропольский край перевыполнил план по закладке новых виноградников в этом году.

"В текущем году план по закладке виноградников аграрии перевыполнили практически в три раза. Общая площадь новых виноградных насаждений вместе с осенними работами составит 290 га. …В планах на 2024 год заложить еще 210 га новых виноградников"

– глава Минсельхоза региона Сергей Измалков

Всего в регионе около 5,5 тыс гектар занимают виноградники. Повышенное расширение площадей в этом году связано с удвоением поддержки государства.

Больше всего ставропольского винограда закупает Казахстан.