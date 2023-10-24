Вестник Кавказа

На Ставрополье заложили в три раза больше виноградников

На Ставрополье заложили в три раза больше виноградников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За год почти 300 га новых виноградников было заложено в Ставропольском крае. Это втрое больше плана. В будущем году площади виноградников в региона продолжат расширяться.

Ставропольский край перевыполнил план по закладке новых виноградников в этом году. 

"В текущем году план по закладке виноградников аграрии перевыполнили практически в три раза. Общая площадь новых виноградных насаждений вместе с осенними работами составит 290 га. …В планах на 2024 год заложить еще 210 га новых виноградников" 

– глава Минсельхоза региона Сергей Измалков 

Всего в регионе около 5,5 тыс гектар занимают виноградники. Повышенное расширение площадей в этом году связано с удвоением поддержки государства. 

Больше всего ставропольского винограда закупает Казахстан.  

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