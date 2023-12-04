Вестник Кавказа

На Ставрополье ввели особый режим из-за гололеда

На Ставрополье ввели особый режим из-за гололеда
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае ввели специальный режим из-за сильной гололедицы. Власти региона просят граждан не выезжать на пределы населенных пунктов.

Власти Ставропольского края подготовились к плохим погодным условиям, которые способствуют образованию сильной наледи на дорогах. Регион ввел режим повышенной готовности. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава края Владимир Владимиров. 

"Проводим обработку автодорог. <...> На федеральных и региональных дорогах возможность проезда обеспечена повсеместно. Но без особой необходимости выезжать за город пока не следует. Сильный ветер способствует быстрому образованию наледи на дорогах. В регионе действует режим повышенной готовности"

– Владимир Владимиров 

Отмечается, что на обработку дорог было затрачено более 4 тыс тонн песка и соли. На региональные маршруты вышли 155 единиц техники, которая занимается очисткой дороги. 

Краевые власти поручили муниципалитетам усилит меры контроля за бесперебойной подачей электроснабжения и устранением последствий непогоды.

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