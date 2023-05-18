На Ставрополье увеличится охват диспансеризацией

Минздрав Ставрополья планирует, что в 2024 году диспансеризацией будет охвачено порядка 70% жителей региона. В настоящее время также разрабатываются маршруты для выездных бригад медиков, которые будут осматривать жителей отдаленных населенных пунктов.

Согласно планам Минздрава Ставропольского края, в наступившем, 2024 году, в регионе расширится охват диспансеризацией. Планируется, что показатели вырастут на 10%.

"В 2024 году мы планируем, что более 70% жителей Ставропольского края пройдут диспансеризацию. В 2023 году у нас плановый показатель составлял 60% от всего населения края. Показатель был выполнен, но на 2024 год мы ставим себе задачу выше"

– глава регионального Минздрава Юрий Литвинов

Кроме того, в регионе действует проект, в рамках которого, бригады врачей выезжают в отдаленные населенные пункты для оказания помощи и проведения диспансеризации местного населения. В настоящее время составляются графики выездов на 2024 год, их географию планируется постепенно расширять.