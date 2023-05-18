На Ставрополье к 2025 году будет работать свыше 60 новых поликлиник и медпунктов

Опубликовано: 20:55, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение двух лет на Ставрополье появится шесть десятков новых медучреждений. К строительству десяти объектов приступили в нынешнем году.

В Ставропольском крае до конца 2024 года появятся 63 новых медучреждения. Об этом сегодня рассказали в региональном Минстрое.

Сейчас в крае строят 10 учреждений, среди которых три поликлиники, четыре амбулатории, два фельдшерско-акушерских пункта и один участковый стационар больницы.

На следующий год запланировано строительство шести амбулаторий.

В министерстве подчеркнули, что с 2022 года по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения построили 47 объектов.