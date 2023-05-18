РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На Ставрополье к 2025 году будет работать свыше 60 новых поликлиник и медпунктов

На Ставрополье к 2025 году будет работать свыше 60 новых поликлиник и медпунктов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В течение двух лет на Ставрополье появится шесть десятков новых медучреждений. К строительству десяти объектов приступили в нынешнем году.

В Ставропольском крае до конца 2024 года появятся 63 новых медучреждения. Об этом сегодня рассказали в региональном Минстрое.

Сейчас в крае строят 10 учреждений, среди которых три поликлиники, четыре амбулатории, два фельдшерско-акушерских пункта и один участковый стационар больницы.

На следующий год запланировано строительство шести амбулаторий.

В министерстве подчеркнули, что с 2022 года по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения построили 47 объектов.

На Ставрополье обновят построенный более 50 лет назад фельдшерско-акушерский пункт

На Ставрополье обновят построенный более 50 лет назад фельдшерско-акушерский пункт

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
695 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version