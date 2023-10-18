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На соревнования по карате в Черкесске приедут спортсмены со всей страны

Каратэ
© Фото: скриншот из видео на сайте Федерации каратэ России
Столица КЧР в конце осени примет турнир по каратэ. В них будут участвовать спортсмены из 15 российских регионов.

Через месяц с небольшим в Черкесске состоятся всероссийские соревнования по карате, посвященные памяти Аслана Кокаева. Об этом сообщает Федерация карате КЧР.

"Ожидается участие 600 спортсменов из 15 регионов страны в 5 возрастных категориях – от 12 лет и старше"

– глава федерации Аслан Айбазов

Он подчеркнул, что победившие во взрослых категориях спортсмены получат статус мастеров спорта РФ по каратэ.

Соревнования состоятся в Черкесске 24-27 ноября.

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