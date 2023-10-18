На соревнования по карате в Черкесске приедут спортсмены со всей страны

Столица КЧР в конце осени примет турнир по каратэ. В них будут участвовать спортсмены из 15 российских регионов.
Через месяц с небольшим в Черкесске состоятся всероссийские соревнования по карате, посвященные памяти Аслана Кокаева. Об этом сообщает Федерация карате КЧР.
"Ожидается участие 600 спортсменов из 15 регионов страны в 5 возрастных категориях – от 12 лет и старше"
– глава федерации Аслан Айбазов
Он подчеркнул, что победившие во взрослых категориях спортсмены получат статус мастеров спорта РФ по каратэ.
Соревнования состоятся в Черкесске 24-27 ноября.