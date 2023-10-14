Дагестанцы представят Россию на турнире UFC в ОАЭ 

Опубликовано: 2:33, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бойцы из Дагестана станут участниками турнира UFC 294. Он пройдет в Абу-Даби 21 октября. Основное внимание будет приковано к чемпиону Исламу Махачеву.

Стали известны имена российских бойцов, которые представят страну на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

В октагоне выступит Шарабутдин Магомедов. Его соперником станет представитель Бразилии Бруно Силва.

В клетку также выйдут Икрам Алескеров и Саид Нурмагомедов. Они сразятся со спортсменами из Бразилии и Таджикистана.

Основное внимание будет приковано к Магомеду Анкалаеву, который подерется с бразильцем Джонни Уокером, и Исламу Махачеву, которому предстоит вторая защита чемпионского титула. Противником дагестанца станет Александр Волкановски, с которым Ислам уже дрался в феврале этого года. Тогда судьи отдали победу Махачеву. Махачев и Волкановски вновь подерутся за пояс UFC