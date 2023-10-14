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Дагестанцы представят Россию на турнире UFC в ОАЭ 

Дагестанцы представят Россию на турнире UFC в ОАЭ 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Бойцы из Дагестана станут участниками турнира UFC 294. Он пройдет в Абу-Даби 21 октября. Основное внимание будет приковано к чемпиону Исламу Махачеву. 

Стали известны имена российских бойцов, которые представят страну на турнире UFC 294 в Абу-Даби

В октагоне выступит Шарабутдин Магомедов. Его соперником станет представитель Бразилии Бруно Силва. 

В клетку также выйдут Икрам Алескеров и Саид Нурмагомедов. Они сразятся со спортсменами из Бразилии и Таджикистана. 

Основное внимание будет приковано к Магомеду Анкалаеву, который подерется с бразильцем Джонни Уокером, и Исламу Махачеву, которому предстоит вторая защита чемпионского титула.  Противником дагестанца станет Александр Волкановски, с которым Ислам уже дрался в феврале этого года. Тогда судьи отдали победу Махачеву. Махачев и Волкановски вновь подерутся за пояс UFC

Махачев и Волкановски вновь подерутся за пояс UFC

Махачев и Волкановски вновь подерутся за пояс UFC

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