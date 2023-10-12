Махачев и Волкановски вновь подерутся за пояс UFC

Опубликовано: 14:45, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламу Махачеву вновь выпала возможность защитить чемпионский титул в поединке с Александром Волкановски. Это их второй бой в этом году. Хамзат Чимаев разделит клетку с Камару Усманом.

Российскому чемпиону UFC среди бойцов-легковесов Исламу Махачеву снова предстоит защищать свой титул против австралийца Александра Волкановски, сообщает пресс-служба промоушена.

Махачев должен был сразиться с Чарльзом Оливейрой, однако бразилец был вынужден отказаться от боя из-за травмы, которую он получил во время тренировочных спаррингов.

Бой Махачева и Волкановски станет главным на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Он состоится 21 октября. Оба спортсмена уже дрались в феврале этого года. Тогда Ислам одолел австралийца судейским решением.

В рамках турнира UFC также сразится чеченец Хамзат Чимаев, для которого этот бой станет первым под флагом Арабских Эмиратов. Его оппонентом станет американец Камару Усман.