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Махачев - лучший российский боец ММА

Махачев - лучший российский боец ММА
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ислам Махачев признан лучшим российским бойцом смешанных единоборств вне зависимости от весовых категорий. Он обогнал других спортсменов с большим преимуществом.

Российский чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев стал лучшим отечественным бойцом смешанных единоборств вне зависимости от весовых категорий.

В рейтинге, составленном "Спорт-Экспресс", Махачев расположился на первой строчке, набрав 508 баллов. В тройке также оказались боец Bellator Вадим Немков (453) и тяжеловес UFC Сергей Павлович (438).

Стоит добавить, что список бойцов составлен на основе опроса ММА-журналистов, блогеров, а также экспертов в смешанных единоборствах. В голосовании участвовали 32 человек.

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