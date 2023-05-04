Опубликовано: 15:24, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ислам Махачев признан лучшим российским бойцом смешанных единоборств вне зависимости от весовых категорий. Он обогнал других спортсменов с большим преимуществом.

Российский чемпион UFC в легком дивизионе Ислам Махачев стал лучшим отечественным бойцом смешанных единоборств вне зависимости от весовых категорий.

В рейтинге, составленном "Спорт-Экспресс", Махачев расположился на первой строчке, набрав 508 баллов. В тройке также оказались боец Bellator Вадим Немков (453) и тяжеловес UFC Сергей Павлович (438).

Стоит добавить, что список бойцов составлен на основе опроса ММА-журналистов, блогеров, а также экспертов в смешанных единоборствах. В голосовании участвовали 32 человек.