Ислам Махачев анонсировал дату следующего поединка. Свою вторую защиту чемпионского титула боец намерен провести в октябре в Абу-Даби.
Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев планирует вернуться в октагон в октябре.
Боец американского промоушена заявил, что собирается подраться на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 21 октября этого года.
При этом спортсмен заявил, отметил, что в настоящее время не подписывал контракты на предстоящий поединок. Если это произойдет, то октябрьский поединок станет для Махачева вторым в ранге чемпиона дивизиона.
Стоит добавить, что Ислам Махачев вместе с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым принимает участие в Кавказской инвестиционной выставке-2023 в Минеральных Водах.