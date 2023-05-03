Опубликовано: 20:47, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Ислам Махачев анонсировал дату следующего поединка. Свою вторую защиту чемпионского титула боец намерен провести в октябре в Абу-Даби.

Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев планирует вернуться в октагон в октябре.

Боец американского промоушена заявил, что собирается подраться на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 21 октября этого года.

При этом спортсмен заявил, отметил, что в настоящее время не подписывал контракты на предстоящий поединок. Если это произойдет, то октябрьский поединок станет для Махачева вторым в ранге чемпиона дивизиона.

Стоит добавить, что Ислам Махачев вместе с двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым принимает участие в Кавказской инвестиционной выставке-2023 в Минеральных Водах.