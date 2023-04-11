Новый поединок российского чемпиона-легковеса UFC Ислама Махачева пройдет в столице Арабских Эмиратов 21 октября, пишет портал The MMA Hour со ссылкой на экс-бойца Чейла Соннена.
Его бой должен стать главным событием турнира UFC 294, спортсмен будет во второй раз отстаивать чемпионский титул. Соперник дагестанца определится в результате встречи бразильца Чарльза Оливейры и представителя США Бенеила Дариуша. Она пройдет 7 мая в Лас-Вегасе.
Отмечается, что вторым по значимости поединком вечера станет бой средневесов. Октагон UFC разделят чеченец Хамзат Чимаев и соотечественник Оливейры Пауло Коста.
Напомним, прошлогодней осенью Махачев досрочно одолел Чарльза Оливейру и стал чемпионом дивизиона. В феврале он провел первую защиту титула, взяв вверх над австралийцем Алексом Волкановски.