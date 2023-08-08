На скоростных трассах в России появилась новая разметка

Опубликовано: 14:30, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Необычная разметка в виде галочек появилась на некоторых скоростных участках ЦКАД, М4 и М11. Новая разметка на трассах должна снизить риск аварий.

"Автодор" в рамках обеспечения безопасности на дорогах нанес экспериментальную разметку на отдельные скоростные участки популярных трасс.

"Экспериментальную разметку нанесут на восьми участках трасс госкомпании с повышенным скоростным режимом - до 110 км/час и до 130 км/час. Два из них находятся в Подмосковье - на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Еще четыре - на трассе М-4 "Дон" в Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Также задействованы два участка М-11 "Нева" в Тверской и Ленинградской областях"

– Автодор

Разметка выглядит как галочки или стрелочки, и призвана показать водителю, двигающемуся на большой скорости, что расстояние до впереди идущего автомобиля безопасное - в таком случае между автомобилями видно две галочки (шеврона).

"Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч - это 55 м, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч - 65 м"

– Автодор

В перспективе такая разметка может из экспериментальной стать постоянной и появиться на других участках автодорог.