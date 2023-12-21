На российско-азербайджанской границе обновили пункт пропуска Яраг-Казмаляр

Глава Минтранспорта РФ и премьер Дагестана открыли пункт пропуска "Яраг-Казмаляр". Сегодня была завершена реконструкция пункта на границе России и Азербайджана.

В Дагестане завершили реконструкционные работы на международном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" на границе России и Азербайджана.

В открытии пункта "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе приняли участие глава Минтранса России Виталий Савельев и премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В ходе работ было возведено и отремонтировано свыше 60 зданий и сооружений. Проложено 13,5 км наружных инженерных сетей, заасфальтирована территория площадью около 70 тыс кв м.

Кроме того, полос для движения автомобилей стало 22 вместо 14. Таким образом, пропускная способность КПП увеличилась в три раза - до 1 870 машин в сутки.