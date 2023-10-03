На Петербург обрушится шторм

Опубликовано: 17:20, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ветер скоростью до 30 м/с будет гонять по улицам Санкт-Петербурга. Спасатели призывают гостей и жителей города быть осторожными.

Гидрометцентр предупредил гостей и жителей Северной столицы о надвигающемся шторме: удар непогоды придется на 4 октября. Согласно прогнозам синоптиков, ветер в городе и пригороде будет разгоняться до 28-30 м/с. Непогода затронет также акватории Ладожского озера и Финского залива.

«Объявлено штормовое предупреждение в Питере. Там действительно прогнозируется шторм. В Петербурге и Ленинградской области с 11 до 14 часов завтрашнего дня порывы ветра будут достигать 25-28 м/с, на акватории и побережье Ладожского озера - до 30 м/с»

– научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

В этой связи он напомнил, что сильный ветер может привести к падению незакрепленных конструкций и деревьев.

В настоящее время в Санкт-Петербурге пасмурно, столбики термометров показывают +12 градусов. В среду прогнозируется потепление до +16 градусов. Также пройдут дожди.