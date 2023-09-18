На отдых в Кавминводы - аэропорт принял 3 млн пассажиров

Опубликовано: 12:13, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года аэропорт Минвод пропустил свыше 3 млн пассажиров, это на четверть больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока связан с популярностью у туристов курортов Ставрополья.

Пассажиропоток международного аэропорта "Минеральные Воды" превысил 3 млн человек с начала года.

"За 8 месяцев через аэропорт прошли на 23,5% больше пассажиров, чем в прошлом году, рост к 2021 году составил 57,5%"

– пресс-служба

Максимальной нагрузка на авиагавань оказалась летом - до 75 рейсов в сутки.

Отметим, что в прошлом году аэропорт Минвод обслужил более 4 млн человек, это рекорд. В 2023 году рекорд может быть побит. Этому способствует спрос россиян на отдых в Кавминводах, а также широкая маршрутная сеть, связывающая курортный регион с различными городами России.