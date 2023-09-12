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Новый рейс в Минводы запускает "Азимут"

Новый рейс в Минводы запускает &quot;Азимут&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Попасть в Минеральные Воды из Ярославля вскоре можно будет новым авиарейсом через Самару. Полеты запускает "Азимут".

Запуск перелетов по новому внутреннему направлению анонсировала российская авиакомпания "Азимут".

В следующем месяце самолеты перевозчика свяжут Минеральные Воды с Ярославлем через Самару. Первый рейс назначен на 5 октября, полеты будут выполняться каждый понедельник и четверг.

Из Минвод самолет будет вылетать в 15.25, в 19.00 садиться в Самаре и через час отправляться дальше, в Ярославль. Прибытие в пункт назначения в 20.40. В обратную сторону вылет, согласно расписанию, будет совершаться в 21.40, с полуночи до часа ночи самолет будет находиться в Самаре, приземление в Минводах в 02.50.

Маршрут может быть востребован не только россиянами, следующими из Ярославля в Ставропольский край: "Азимут" - единственный перевозчик с прямыми рейсами между Самарой и Ярославлем.

Мест нет: санатории Кисловодска и Кавминвод забронированы до ноября

Мест нет: санатории Кисловодска и Кавминвод забронированы до ноября

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