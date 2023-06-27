На месте древнего Херсонеса создадут первый в России музей христианства

Опубликовано: 11:48, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт администрации Петербурга

Раскопки древнего Херсонеса в районе современного Севастополя приносят все новые находки – так, археологи петербургского Института истории материальной культуры РАН обнаружили здесь античный мавзолей с общественной постройкой.

Специалисты петербургского Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) во время проведения раскопок древнего Херсонеса в Севастополе обнаружили каменную конструкцию античных времен, сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

"Необычность находки в том, что древняя постройка сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки в местах особого общественного или культового значения, а нижняя - это погребальный комплекс, в котором предположительно захоронены члены знатной фамилии древнего города", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира. В Херсонесе поражает все – и площадь исследований, составляющая 83 тыс 207 кв м, и исторический культурный слой мощностью свыше 9 м, который включает в себя все от эпохи эллинизма до новейшего времени, насыщенный уникальными объектами – здесь уже найдено и изучено около 4 млн артефактов.

Ранее на территории древнего Херсона были найдены святилище героон, храм в антах, комплекс храмовых построек, коллективная гробница-колумбарий с прилегающими индивидуальными гробницами, толос и плитовая могила.

В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, на месте раскопок уже решено разбить историко-археологический парк – это будет первый в России музей христианства.