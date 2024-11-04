Вестник Кавказа

На месте аттракционов в Астрахани вырастет новый парк

Каспийский Медиафорум в Астрахани
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Астрахань не оставят без единственного в городе демонтированного после чрезвычайного происшествия парка аттракционов "Планета" – на его месте будет построено новый современный и безопасный парк для семей горожан.

Новое благоустроенное общественное пространство появится на месте закрытого по решению суда единственного парка аттракционов в Астрахани, сообщает пресс-служба администрации города.

"Профильными специалистами администрации города разработано эскизное предложение по благоустройству общественного пространства, которое расположится на месте бывшего парка "Планета". Все появляющиеся в соцсетях и некоторых СМИ сообщения о якобы запланированном строительстве на этом месте нового ЖК - дезинформация"

- пресс-служба администрации Астрахани

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что уже есть ряд инвесторов, которые готовы инвестировать в проект нового общественного пространства. Архитекторы, разрабатывающие новый проект, постарались сохранить все деревья и водоемы парка. Будет в нем и много нового - до конца февраля все желающие могу внести свои предложения по его благоустройству, передает "Интерфакс".

"Планета", единственный крупный парк аттракционов в Астрахани был закрыт в августе 2023 года после гибели в его аквапарке четырехлетнего ребенка. С тех пор парк по решению городского суда оставался недоступен для посетителей, а его территорию тем же решением очистили от парковых структур и объектов.

Напомним, власти Астраханской области заверили, что вскоре Астрахань радикально изменит свой облик – в городе активно ведется обновление инфраструктуры, которое сделает его неузнаваемым. Совершенно другими станут и городские дороги, что, безусловно, порадует местных автолюбителей – уже "залатаны" все дорожные ямы, вызывавшие их массовое недовольство, заодно коммунальщики привели в порядок контейнерные площадки. Изменится и внешний облик областного центра – с его улиц исчезнут назойливые рекламы, а фасады домов приведут в порядок.

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