На М-4 "Дон" под Новороссийском ограничили проезд большегрузов

В Новороссийске на трассе в сторону Кабардинки ограничили движение фур. Ранее из-за сильного ветра большегруз перевернулся на дороге.
Движение на участке от Новороссийска до Геленджика трассы М-4 "Дон" закрыли для большегрузов, информирует Госавтоинспекция Краснодарского края.
Ранее на дороге из-за сильного ветра опрокинулась фура, перегородив полосы движения.
"В связи с опрокидыванием грузового автомобиля на обходе поселка Кабардинка (пострадавших нет) с блокированием одного из направлений проезжей части"
– сообщение
Проезд возможен не в обход, а через поселок Кабардинка, уточнили в ведомстве. Ведутся работы по устранению последствий происшествия.