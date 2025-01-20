Вестник Кавказа

На М-4 "Дон" под Новороссийском ограничили проезд большегрузов

На М-4 "Дон" под Новороссийском ограничили проезд большегрузов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске на трассе в сторону Кабардинки ограничили движение фур. Ранее из-за сильного ветра большегруз перевернулся на дороге.

Движение на участке от Новороссийска до Геленджика трассы М-4 "Дон" закрыли для большегрузов, информирует Госавтоинспекция Краснодарского края.

Ранее на дороге из-за сильного ветра опрокинулась фура, перегородив полосы движения.

"В связи с опрокидыванием грузового автомобиля на обходе поселка Кабардинка (пострадавших нет) с блокированием одного из направлений проезжей части"

– сообщение

Проезд возможен не в обход, а через поселок Кабардинка, уточнили в ведомстве. Ведутся работы по устранению последствий происшествия.

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