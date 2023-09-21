На курорте "Архыз" в КЧР построят "звездные" гостиницы для тысяч туристов

Опубликовано: 16:24, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До 2024 года на карачаево-черкесском курорте "Архыз" будут построены новые гостиницы класса не ниже "трех звезд", которые смогут одновременно принимать до восьми тысяч отдыхающих.

Уже к 2030 году на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) построят и сдадут в эксплуатацию высококлассные отели категорией не ниже "3 звезды", которые смогут одновременно принимать более 8 тыс туристов, сообщает сайт курорта.

Впрочем, одними гостиницами жилищное строительство не ограничится – для тех, кто предпочитает гостиничному быту деревенскую жизнь, строители возведут к существующим двум еще четыре туристических деревни, все вместе в них смогут разместиться 15 тыс отдыхающих, передает "Интерфакс".

Будут решены и вопросы с точками питания: теперь они смогут сразу принимать и обслуживать около 3 тыс человек одновременно, предполагает мастер-план "УК Архыз" по развитию особой экономической зоны.

Ну и, конечно, здесь появятся около 30 км горнолыжных трасс общей площадью более 115 га, большая часть из которых площадью в 100 га будет иметь систему искусственного снегообразования, их снабдят шестью новыми канатными дорогами. Общая протяженность трасс достигнет 57 км, а обслуживать их будут 14 канатных дорог, предусмотрено в мастер-плане.

Соответственно вырастет и поток отдыхающих – планируется, что уже в 2027 году он достигнет показателя в 1,5 млн гостей.

Напомним, курорт "Архыз" в КЧР открылся в декабре 2013 года. Сейчас здесь работают 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, свыше 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.