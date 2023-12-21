На Кубани вандалы дважды за сутки надругались над Вечным огнем

Два случая осквернения Вечного огня за сутки выявили в Краснодарском крае. Монументы подверглись атаке в Тимашевске и Абинске. Ведутся проверки.

Вандалы в Краснодарском крае дважды за один день осквернили Вечный огонь, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Первый инцидент произошел в Тимашевске 14 января. Тогда неизвестные ночью подошли к монументу и сожгли мемориальный венок в пламени Вечного огня.

Второй случай имел место в Абинске. Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как подросток засыпает Вечный огонь снегом.

В настоящее время полиция проверяет имеющуюся информацию и устанавливает детали происшествий.