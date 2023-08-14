На Кубани разбился учебный Л-39

Опубликовано: 23:40, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Кубани при заходе на посадку потерпел крушение учебный военный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа – пилоты сумели избежать разрушений на земле.

Сегодня во время посадки на Кубани разбился учебный самолет ВВС России Л-39, сообщили в Минобороны России.

"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается"

- Минобороны России

Учебный самолет рухнул, заходя на посадку во время планового учебно-тренировочного полета.

Пилотам удалось довести самолет до аэродрома, поэтому обошлось без пострадавших и разрушений, отметили в российском оборонном ведомстве.