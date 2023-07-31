Опубликовано: 7:52, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские вертолеты продолжают тушить пожар в Турции

Российская авиация МЧС продолжает тушение пожаров, вспыхнувших на побережье Турции. Огнеборцам мешает сильный ветер, кроме того, помехи в работе создает сложный рельеф, а также трудности с забором воды.

В пресс-службе МЧС РФ проинформировали о том, что в общей сложности вертолет ведомства в ходе борьбы с пожарами на побережье Турции сбросили более 1,3 тыс т воды.

"С начала работы авиации было совершенно 138 сбросов, это порядка 1,3 тыс. тонн воды с пенообразователем"

– МЧС России

Также в ведомстве проинформировали о том, что благодаря российским пожарным удалось побороть огонь у поселка Чешме.