Вестник Кавказа

На Кубань придут град и ливни

На Кубань придут град и ливни
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики спрогнозировали приход на Кубань ливней с градом. Кроме того, ветер усилится до 20 м/с.

На юге России, в Краснодарском крае, ожидаются резкое изменение погоды – на смену сухому теплу придут ливни, не исключен град.

«В течение суток 11 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с, объявлено штормовое предупреждение»

– пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели призывают проявлять максимальную осторожность на весь период действия предупреждения. Также по возможности не покидать помещений и держаться подальше от окон.  Для защиты имущества от града можно использовать специальные накладки на окна или накидки на автомобили.

 

 

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