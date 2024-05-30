На Кубань придут град и ливни

Синоптики спрогнозировали приход на Кубань ливней с градом. Кроме того, ветер усилится до 20 м/с.
На юге России, в Краснодарском крае, ожидаются резкое изменение погоды – на смену сухому теплу придут ливни, не исключен град.
«В течение суток 11 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20 м/с, объявлено штормовое предупреждение»
– пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Спасатели призывают проявлять максимальную осторожность на весь период действия предупреждения. Также по возможности не покидать помещений и держаться подальше от окон. Для защиты имущества от града можно использовать специальные накладки на окна или накидки на автомобили.