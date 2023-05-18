На хадж запустят прямые рейсы из Ингушетии

Опубликовано: 22:18, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Паломники из Ингушетии смогут в июне отправиться на хадж прямыми рейсами в Джидду. Рейсы для верующих запускает компания Fly Baghdad.

Паломнические рейсы из Ингушетии в Саудовскую Аравию запустят из Магаса 9 июня.

Прямые перелеты будут выполнять в Джидду самолеты Boeing 737-900 сирийского перевозчика Fly Baghdad.

«Рейсы будут запущены в период с 9 по 18 июня, это именно расписание на вылет»

– директор международного аэропорта Магас Магомед Цуров

Ожидается, что каждый самолет будет перевозить около 200 верующих. Выполнить планируется 11 рейсов - столько утверждено Росавиацией. Таким образом, из Ингушетии прямым рейсами будут перевезены 2,2 тыс человек.

Комитет по хаджу сообщает, что желающих совершит хадж в 2023 году больше, так что в расписании могут появиться новые паломнические рейсы.

Вернуться в Ингушетию после совершения хаджа паломники смогут из аэропорта Медины, расписание обратных рейсов находится в разработке.