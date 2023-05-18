На хадж запустят прямые рейсы из Ингушетии

Паломнические рейсы из Ингушетии в Саудовскую Аравию запустят из Магаса 9 июня.
Прямые перелеты будут выполнять в Джидду самолеты Boeing 737-900 сирийского перевозчика Fly Baghdad.
«Рейсы будут запущены в период с 9 по 18 июня, это именно расписание на вылет»
– директор международного аэропорта Магас Магомед Цуров
Ожидается, что каждый самолет будет перевозить около 200 верующих. Выполнить планируется 11 рейсов - столько утверждено Росавиацией. Таким образом, из Ингушетии прямым рейсами будут перевезены 2,2 тыс человек.
Комитет по хаджу сообщает, что желающих совершит хадж в 2023 году больше, так что в расписании могут появиться новые паломнические рейсы.
Вернуться в Ингушетию после совершения хаджа паломники смогут из аэропорта Медины, расписание обратных рейсов находится в разработке.