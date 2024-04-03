Вестник Кавказа

На Дону продолжают незаконно ловить подозрительную рыбу

На Дону продолжают незаконно ловить подозрительную рыбу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на запрет, в Ростовской области продолжают незаконно ловить рыбу, причем в процесс вовлечены не только мужчины, но и женщины: у жительницы Неклиновского района области изъяли пять тонн браконьерского продукта.

Жительница Неклиновского района Дона подозревается в незаконном обороте немаркированной рыбы, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Ростовской области.

Как установили следователи, 54-летняя дончанка покупала рыбу, выловленную браконьерами в Таганрогском заливе, кустарно перерабатывала ее, после чего продавала  на Дону и в других российских регионах, не имея ни документов, ни маркировки на свою продукцию, передает "АиФ-Ростов".

Торговля велась масштабная - судак, тарань, лещ и шемая продавались тоннами: как установили правоохранители, на продажу были отправлены свыше 5 т рыбы.

Организатору "левой" торговли "светит" уголовное дело со всеми вытекающими из него последствиями, вплоть до суда, добавили в ФСБ региона.

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