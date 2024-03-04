На Дону назрела необходимость в "Красной книге"

В скором времени в Ростовской области может появиться собственная "Красная книга" – к этому вынуждает сложившаяся в регионе экологическая ситуация, когда из-за неконтролируемого выпаса скота были фактически уничтожены ценные виды растений.

Власти Ростовской области готовы поддержать инициативу участников фестиваля "Воспетая Степь", которые попросили создать донскую "Красную книгу", сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала "Дон 24".

"Хорошая идея, но этому предшествуют определенные подготовительные работы, поэтому я сказал, что мы в принципе готовы поддержать, но эту работу надо провести, определенные правила там существуют"

- Василий Голубев

Около 30 лет назад Ростовская область столкнулась с серьезной экологической проблемой – неконтролируемый выпас скота фактически уничтожил ценную растительность, для чего и был создан Ростовский заповедник, на территории которого запрещен не только доступ для животных, но и въезд автомобилей, передает "Интерфакс".

Также перед властями стоит задача сохранить популяцию редких животных, которые в изобилии имелись на территории региона, но потом практически исчезли, добавил глава Василий Голубев.