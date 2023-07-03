На берегу озера Иссык-Куль вырастет новый "умный" экогород Асман

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство экологически чистого города будущего Асман, сообщает пресс-служба кыргызского лидера.
Выступая на церемонии, Жапаров заявил, что город Асман призван стать финансовым хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.
"Поддерживая современное строительство города, мы доказываем, что только совместными усилиями можем достичь заявленных целей и воплотить мечты в жизнь. Проект строительства "умного города" достоин поощрения. Реализуя его, мы возводим инновационный город на берегу жемчужины - озера Иссык-Куль"
- Садыр Жапаров
Город, который призван стать экономическим и туристическим центром страны, возводится на средства внешних инвесторов и будет представлять массу инноваций: так, в нем будет внедрена передовая образовательная система, построены современные оздоровительные центры, стадионы, разместятся парки высоких технологий, а также финансово-кредитные учреждения и бизнес-центры и многое другое.
Город Асман будет построен в Иссык-Кульской области в селе Тору-Айгыр, что в 20 километрах от города Былыкчи.