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На берегу озера Иссык-Куль вырастет новый "умный" экогород Асман

На берегу озера Иссык-Куль вырастет новый &quot;умный&quot; экогород Асман
© Фото: сайт президента Кыргызстана
В Кыргызстане дан старт строительству нового города, который может стать экономическим и туристическим центром страны – экогород Асман будет возведен на берегу озера Иссык-Куля. Также ему прочат роль финансового хаба между Востоком и Западом.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня заложил капсулу под строительство экологически чистого города будущего Асман, сообщает пресс-служба кыргызского лидера.

Выступая на церемонии, Жапаров заявил, что город Асман призван стать финансовым хабом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг.

"Поддерживая современное строительство города, мы доказываем, что только совместными усилиями можем достичь заявленных целей и воплотить мечты в жизнь. Проект строительства "умного города" достоин поощрения. Реализуя его, мы возводим инновационный город на берегу жемчужины - озера Иссык-Куль"

- Садыр Жапаров

Город, который призван стать экономическим и туристическим центром страны, возводится на средства внешних инвесторов и будет представлять массу инноваций: так, в нем будет внедрена передовая образовательная система, построены современные оздоровительные центры, стадионы, разместятся парки высоких технологий, а также финансово-кредитные учреждения и бизнес-центры и многое другое.

Город Асман будет построен в Иссык-Кульской области в селе Тору-Айгыр, что в 20 километрах от города Былыкчи.

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