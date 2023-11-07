МВФ прочит Казахстану мощный экономический рост

Глава миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше провел встречу с премьер-министром Алиханом Смаиловым, на которой отметил прекрасные перспективы страны в экономическом росте.

Глава миссии МВФ в Казахстане Николя Бланше на встрече с премьер-министром страны Алиханом Смаиловым, прошедшей сегодня, отметил: у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем, сообщает пресс-служба премьера.

"Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях. По нашему мнению, ведущую роль должен играть частный сектор при поддержке государства"

- Николя Бланше

В свою очередь казахстанский премьер подчеркнул, что правительство придает большое значение партнерству с МВФ, передает Sputnik Казахстан.

"Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку"

- Алихан Смаилов

Экономика Казахстана уже адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост - ВВП страны за 10 месяцев вырос на 4,9%, а международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне, добавил Смаилов.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Казахстан с начала года нарастил добычу нефти и газа на 8,4%, а лидирующими сферами экономики страны стали строительство, торговля, информационные системы, объявил глава Миннацэкономики Алибек Куантыров.