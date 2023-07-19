МВФ не спешит выделять Грузии очередной транш

МВФ пока не предоставил Грузии очередной транш в размере $40 млн. Причины такого решения на данный момент не сообщаются.
Международный валютный фонд отложил выделение Грузии очередного транша в размере $40 млн. Об этом сообщил представитель МВФ в Грузии.
"Мы подтверждаем, что второй обзор программы отложен. Ведутся переговоры"
– представитель МВФ
При этом в Нацбанке Грузии подчеркнули, что действие программы не приостанавливалось.
"Программа не приостановлена, но представление обзора программы на совете МВФ отложено"
– Нацбанк
Соглашение МВФ и правительства Грузии
Соглашение Stand By на сумму $280 млн было оформлено чуть больше года назад. Первый транш включал в себя $40 млн.