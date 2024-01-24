Мужчина с сыном насмерть отравились газом в Чечне

В Чечне расследуют обстоятельства смерти мужчины и его сына в частном доме. Случай произошел в городе Гудермес.

В Гудермесе погибли от отравления газом мужчина и его сын. Об этом рассказали в СУ СКР по Чечне.

Случай произошел в одном из частных домов города.

"По предварительным данным, в городе Гудермесе в частном домовладении обнаружены тела отца и сына с признаками отравления угарным газом"

– пресс-служба управления

Там отметили, что в доме находился несертифицированный газовый камин, который использовался для обогрева помещений. Вытяжная труба камина была направлена в ведро с водой, а не на улицу.

По факту произошедшего начата проверка.