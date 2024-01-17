Семья отравилась угарным газом в Ингушетии

Семья из 5 человек отравилась угарным газом в ингушском Малгобеке. Пострадавшие госпитализированы, их состояние сейчас оценивается как стабильное.

По данным регионального МЧС в Малгобеке в результате отравления угарным газом было госпитализировано пятеро человек: 4 детей и взрослый. Они находятся в больнице, их жизни вне опасности.

«В 13:55 28 января 2024 года в дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия поступило сообщение, что … в результате произошло отравление угарным газом, пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка»

– пресс-служба экстренного ведомства.

Уточняется, что специалисты-газовщики, прибывшие на место ЧП, определили, что к ЧП привела неисправная колонка для подогрева воды.