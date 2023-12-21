Вестник Кавказа

В Ереване отравились газом две женщины с детьми

Скорая медицинская помощь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Случай с отправлением угарным газом произошел в армянской столице сегодня ночью. Пострадавших доставили в больницу.

В Ереване после отравления угарным газом доставили в больницу пять человек. Об этом пишут армянские СМИ.

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 января.

Пострадавшими оказались две взрослые женщины и трое детей, двое из которых 2020 года рождения, а еще один – 2016 года рождения.

Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Ожидается, что в ближайшие дни всех пятерых выпишут из больницы.

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