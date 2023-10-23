МТС избавился от бизнеса в Армении

Кипрская компания Fedilco Group Limited полностью приобрела у МТС бизнес в Армении, сообщает пресс-служба российской компании.
Помимо «МТС Армения», компания из Кипра стала владельцем платежной системы «МобиДрам».
Отмечается, что кипрское предприятие получила необходимые корпоративные одобрения и разрешения регуляторов страны – Госкомиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг.
В ноябре КРОУ одобрила заявку на продажу бизнеса в Армении кипрской компании. После завершения сделки «МТС Армения» перестанет быть участником группы МТС.
Стоит добавить, что сделка по продаже бизнеса в Армении закрылась со второй попытки. Весной прошлого года аналогичную заявку на сделку рассматривал местный регулятор, но она беспричинно была отклонена.