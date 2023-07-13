Мост объединил Магас и Назрань

Опубликовано: 15:45, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Еще быстрее доехать из Магаса в Назрань и обратно стало можно благодаря новому мосту, соединившему берега Сунжи.

Берега Сунжи соединил новый мост, его протяженность составляет 90 м. Новый объект транспортной инфраструктуры находится в Назрановском районе. По словам главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, благодаря данному мосту из Магаса в Назрань добираться станет еще удобнее.

"Мост в Назрановском районе Ингушетии открыт для автомобильного движения"

– Министерство автомобильных дорог Ингушетии

В ведомстве напомнили, что старт строительству объекта был дан в ноябре прошлого года.