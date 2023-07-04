Завод аккумуляторов построят в Ингушетии

Татарстан поможет Ингушетии открыть завод, который будет выпускать литийионные аккумуляторы. Он будет запущен в Назрани.
Новый завод появится в Ингушетии, рассказал глава региона.
"В рамках заключенного в 2021 году соглашения между алюминиевым кластером Республики Ингушетия и машиностроительным кластером Республики Татарстан на базе завода "Вилс" нашего региона планируется построить предприятие по производству литийионных аккумуляторов"
– Махмуд-Али Калиматов
По словам политика, ингушским строителями помогут консультациями специалисты из Елабуги, где действует предприятие, выпускающее аналогичную продукцию.
Глава региона напомнил, что в рамках соглашения с Татарстаном в Ингушетии уже был открыт один завод - это предприятие "Техстрой", которое выпускает пластмассовые изделия:
- плиты,
- полосы,
- трубы,
- профили.
Калиматов подчеркнул, что этот завод успешно работает и по сей день.