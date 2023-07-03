В ингушских Ачалуках построят новые санатории

Опубликовано: 22:22, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ингушских Ачалуках построят целый кластер для санаторно-курортного лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата – проект станет приоритетным для региона. Здесь будут лечить полиартрит, остеохондроз, различные неврологии, а также проходить реабилитацию больные после инсультов и патологией сердца.

На средства инвесторов в Ингушетии будет построен туристско-рекреационный кластер "Санаторно-курортный комплекс "Ачалуки", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Новый проект также включает в себя создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры и также строительство автомобильной дороги с пешеходной зоной", рассказал сотрудник пресс-службы, передает "Интерфакс".

Проект уже получил статус приоритетного, разработана проектно-сметная документация, которая получила положительную экспертизу и оценку Федерального агентства по туризму, а под его строительство уже выделен земельный участок площадью 5 га. В проект будет инвестировано 3,5 млрд рублей.

"Санаторно-курортный комплекс предоставит возможность для отдыха, реабилитации и оздоровления нашим гражданам, а также привлечет туристов из других регионов и стран. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха и предоставить высококачественные медицинские услуги, чтобы наш курорт стал популярным и узнаваемым местом для туристов"

- глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Планируется, что центр будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе, полиартрита, остеохондроза, последствий не зарастающих длительно переломов, неврологии, а также реабилитации больных с последствиями инсультов и патологией сердца.